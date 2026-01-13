Malore fatale al Molo Beverello | uomo muore nel terminal aliscafi

Un uomo è deceduto improvvisamente nel pomeriggio di oggi al Molo Beverello di Napoli, vicino alle biglietterie del terminal degli aliscafi. L'episodio si è verificato intorno alle 20, suscitando immediatamente l'intervento delle autorità. Le cause del malore fatale sono in fase di accertamento.

Si è accasciato improvvisamente nei pressi delle biglietterie del Molo Beverello, a Napoli, intorno alle 20.30. Inutili i tentativi di rianimazione del 118. Secondo le prime testimonianze si tratterebbe di un senzatetto italiano di circa 65 anni. Tragedia nella serata di ieri al Molo Beverello, uno dei principali snodi del trasporto marittimo cittadino. Un uomo . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Malore fatale al Molo Beverello: uomo muore nel terminal aliscafi Leggi anche: Napoli, malore fatale al Molo Beverello: uomo muore nel terminal aliscafi Leggi anche: A Napoli trovato morto un clochard al terminal del Molo Beverello Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Malore fatale al Molo Beverello: uomo muore nel terminal aliscafi. Malore fatale al Molo Beverello: muore un clochard nel terminal aliscafi - Napoli – Un uomo è stato trovato morto nella serata di ieri all’interno del terminal degli aliscafi del Molo Beverello, principale hub dei collegamenti ... cronachedellacampania.it Tragedia al Molo Beverello: uomo senza dimora trovato morto nel porto di Napoli - Uomo trovato morto al Molo Beverello di Napoli: il dramma silenzioso dei senzatetto, tra freddo e solitudine nelle strade della città. notizie.it

Il freddo uccide un senzatetto: tragedia al Molo Beverello - Un uomo è morto ieri sera nel terminal aliscafi del Molo Beverello, dopo aver accusato un malore: si tratterebbe a quanto pare di un senzatetto che sarebbe stato visto frequentare la struttura più ... msn.com

Originario di Loceri, Gianluca Deiana, un figlio di 15 anni, è stato stroncato da un malore fatale a soli 54 anni - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.