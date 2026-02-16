Donna colta da malore si accascia a terra e i carabinieri la salvano al telefono con il 118 Provvidenziale l' sos lanciato da un uomo che si agitava a bordo strada

Una donna colta da malore si è accasciata a terra a Cortina, e i carabinieri sono intervenuti grazie a una chiamata al 118 fatta da un uomo agitato lungo la strada. L’uomo, che si trovava in auto con un bambino in braccio, ha subito chiamato i soccorsi appena ha visto la donna svenuta. I militari, di passaggio, hanno ascoltato l’sos e sono corsi in suo aiuto, riuscendo a far intervenire i paramedici in pochi minuti.

CORTINA - Stavano rientrando ai loro alloggi al termine del turno di servizio di rinforzo predisposto in occasione delle Olimpiadi quando hanno visto a bordo strada un uomo con un bimbo in braccio che faceva ampi gesti per fermarli: così i carabinieri giunti nei giorni scorsi dalla Provincia di Salerno, hanno bloccato la loro auto, sono scesi e hanno seguito l'uomo fino all'interno di un B&B poco distante. A terra si trovava una 71enne priva di sensi. Mentre uno dei militari chiamava il 118, gli altri hanno cercato di soccorrere la donna anche seguendo le indicazioni fornite dall'operatore della centrale di Pieve di Cadore. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Donna colta da malore, si accascia a terra e i carabinieri la salvano al telefono con il 118. Provvidenziale l'sos lanciato da un uomo che si agitava a bordo strada