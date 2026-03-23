Muore a 98 anni Gaspare Russo fu presidente della Regione Campania dal 1976 al 1979

Da ildenaro.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è spento a Salerno all’età di 98 anni Gaspare Russo, politico tra i protagonisti delle istituzioni campane dalla seconda metà degli anni Settanta. A darne notizia la famiglia, che lo ricorda come figura centrale della vita politica locale e regionale. Dalla Democrazia Cristiana al Comune di Salerno. Esponente della Democrazia Cristiana, Russo iniziò la sua carriera politica alle elezioni comunali del 1960, quando fu eletto al Consiglio comunale di Salerno e nominato assessore al turismo e alle municipalizzate. Rieletto nel 1965 e nel 1970, il 19 ottobre 1970 fu proclamato sindaco di Salerno, succedendo ad Alfonso Menna, incarico che mantenne fino al 20 dicembre 1974. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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