È morto Gaspare Russo ex presidente della Regione Campania e sindaco di Salerno

Da fanpage.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Originario della Costiera Amalfitana, Gaspare Russo è morto questa mattina a Salerno: aveva 98 anni. Storico esponente della Democrazia Cristiana, Russo è stato presidente della Giunta regionale della Campania alla fine degli anni Settanta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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