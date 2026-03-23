Addio a Gaspare Russo | l' ex presidente della Regione Campania morto a 98 anni

Si è spento Gaspare Russo, ex presidente della Regione negli anni '70, figura centrale della vita politica della Campania per oltre tre decenni. Aveva attraversato da protagonista una lunga stagione della Prima Repubblica, lasciando un segno profondo nelle istituzioni locali e regionali. A comunicarne il triste annuncio il figlio Ivo, la nuora Rosanna, le nipoti Mariateresa e Mariacristina. Avvocato, esponente di primo piano della Democrazia Cristiana, Russo - come riporta Salernotoday - iniziò la sua carriera politica negli anni Sessanta, quando nel 1960 fu eletto al Consiglio comunale di Salerno, assumendo nello stesso anno l’incarico di assessore al turismo e alle municipalizzate. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Articoli correlati

È morto Gaspare Russo, ex presidente della Regione Campania e sindaco di SalernoOriginario della Costiera Amalfitana, Gaspare Russo è morto questa mattina a Salerno: aveva 98 anni.

Salerno, addio a Gaspare RussoTempo di lettura: 2 minutiAvrebbe compiuto 99 anni il 27 aprile Gaspare Russo, già della città di Salerno e presidente della regione Campania.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Gaspare Russo

Argomenti discussi: SALERNO, ADDIO PER SEMPRE A GASPARE RUSSO.

Addio a Gaspare Russo: scompare il primo salernitano alla guida della Regione CampaniaSi è spento a 99 anni Gaspare Russo, esponente di spicco della DC. Fu il primo salernitano a guidare la Regione Campania e Sindaco di Salerno dopo Alfonso Menna ... infocilento.it

Salerno piange Gaspare Russo: morto l’ex sindaco e presidente della Regione CampaniaSalerno perde uno dei nomi più noti della sua storia politica. È morto Gaspare Russo, ex sindaco della città ed ex presidente della Regione Campania. Aveva 98 anni. Il suo nome, per chi ha vissuto cer ... alphabetcity.it