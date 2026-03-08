Mps-Mediobanca verso la fusione Lovaglio al lavoro per il concambio

Mps e Mediobanca sono vicine a una possibile fusione, con Luigi Lovaglio impegnato ad organizzare il coniuo azionario. Nel frattempo, il mercato segue con attenzione le mosse del management e le evoluzioni che potrebbero coinvolgere le due istituzioni finanziarie. La trattativa si sviluppa in un contesto di attese e valutazioni, senza ancora annunci ufficiali o dettagli definitivi.

Mentre il mercato guarda già al suo successore, Luigi Lovaglio continua a lavorare al futuro di Mps. L’amministratore delegato, escluso dalla lista del cda in vista dell’assemblea del 15 aprile, ha ancora davanti giorni decisivi: sul tavolo c’è la definizione del concambio per la fusione con Mediobanca, passaggio chiave del piano strategico del gruppo, presentato il 27 febbraio scorso. Salvo modifiche dell’ultimo minuto, il rapporto di scambio tra le azioni delle due banche e il successivo delisting di Piazzetta Cuccia dovrebbero essere approvati martedì 10 marzo dai cda dei due istituti. Lovaglio e gli advisor stanno mettendo a punto la proposta tecnica che accompagnerà l’operazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mps-Mediobanca verso la fusione. Lovaglio al lavoro per il concambio Mediobanca-Mps: Borsa premia l’accordo, ma il rapporto di concambio resta nodo cruciale per la fusione.Piazza Affari ha accolto con favore l'annuncio della fusione tra Mediobanca e Monte dei Paschi di Siena (Mps), con un significativo rialzo del titolo... Mps, il nodo del futuro tra l’incognita Lovaglio e la fusione con MediobancaSono giorni caldi per Monte dei Paschi di Siena, sempre protagonista della partita bancaria italiana, nel 2026 come nel 2025. Altri aggiornamenti su Mps Mediobanca verso la fusione.... Temi più discussi: MPS, il 10 marzo presenterà il piano di fusione con Mediobanca e proposta di concambio; Mps e il piano Lovaglio: Generali resta in Mediobanca, i dividendi aumentano del 40%; Fusione MPS-Mediobanca, nasce il terzo polo bancario italiano. I dettagli del Piano 2026-2030; Mps-Mediobanca, il piano di Lovaglio promette 16 miliardi di dividendi. 700 milioni di sinergie. Mps e il piano Lovaglio: Generali resta in Mediobanca, i dividendi aumentano del 40%In queste ore la lista dei candidati amministratori del Monte, domani è attesa quella per il nuovo consiglio di Banco Bpm. Ma a Rocca Salimbeni non è ancora arrivata l’autorizzazione a presentarla. La ... corriere.it Mps annuncia il delisting di Mediobanca (che mantiene la quota Generali)Mps anticipa i tempi dell’annuncio sul destino di Mediobanca, previsto la prossima settimana: Piazzetta Cuccia va verso il delisting. Il Consiglio di amministrazione di Mps ha deliberato di procedere ... fortuneita.com #Mps- #Mediobanca, bruciati 1,9 miliardi di capitalizzazione in due sedute. #Delfin senza consiglieri, Girondi studia una seconda lista x.com Mps prevede di incorporare Mediobanca «con l’obiettivo di creare un unico gruppo bancario integrato, preservando al contempo le identità distintive, i brand e le aree di eccellenza» facebook