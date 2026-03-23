Inter News 24 Moviola Fiorentina Inter, l’ex arbitro Luca Marelli commenta gli episodi più dubbi tra cui il tocco di mano in area di Pongracic. Intervenuto su Dazn al termine di Fiorentina Inter, l’ex arbitro Luca Marelli ha fornito la propria moviola sugli episodi arbitrali più dubbi della sfida, tra i quali il mani di Pongracic non sanzionato dall’arbitro e dalla sala Var come calcio di rigore a favore dei nerazzurri. IL TOCCO DI MANO DI PONGRACIC – « Al settimo minuto c’è un cross e Pongracic tocca il pallone con la mano destra: il braccio rimane sempre fermo ed è una posizione naturale. E poi Ranieri ed Esposito davanti a lui mancano il pallone e lo rendono inaspettato: e poi il tocco avviene con il braccio che non si muove mai. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Moviola Fiorentina Inter, Marelli spiega: «Pongracic tocca il pallone con la mano, ecco perché non è stato giudicato punibile»

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