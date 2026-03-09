Marelli spiega il regolamento agli interisti | il tocco di mano di Ricci non è punibile perché il movimento è a chiudere

Marelli ha spiegato agli interisti che il tocco di mano di Ricci non è considerato punibile perché il movimento è stato a chiudere. La discussione si è concentrata sulla decisione dell’arbitro e sulla valutazione del contatto nel momento finale della partita. Gli interisti avevano tentato di sollevare un caso riguardo all’episodio, ma Marelli ha chiarito la posizione ufficiale sulla regola applicata in quella circostanza.

"Secondo le norme Fifa recepite dal campionato di Serie A il tocco di mano non è punibile". Meraviglioso il tentativo interista di dimostrare che non c'è alcun favoritismo arbitrale nei loro confronti, anzi. Roba da Premio Oscar. È un film: gli interisti che provano a montare un caso sul tocco di braccio di Ricci all’ultimo minuto. È meraviglioso. “Secondo le norme Fifa recepite dal campionato di Serie A il tocco di mano non è punibile perché il movimento è a chiudere e non a creare un ostacolo”. È abbastanza evidente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

