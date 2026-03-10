Moviola Milan Inter Tonolini a Open Var | Il tocco con il braccio di Ricci non era punibile Vi spiego perché Sul gol annullato ai nerazzurri…

Durante la trasmissione Open Var, Tonolini ha analizzato il confronto tra Milan e Inter, confermando che il tocco con il braccio di Ricci non era punibile e spiegando i motivi. Inoltre, si è soffermato sul gol annullato ai nerazzurri, chiarendo le decisioni prese dai tecnici durante il match. La discussione si è concentrata sugli episodi principali verificatisi in campo.

Moviola Milan Inter, Tonolini a Open Var si è soffermato sul tocco con il braccio di Ricci confermando che la decisione presa è giusta. Il Derby della Madonnina non finisce mai al triplice fischio. La vittoria del Diavolo per 1-0, firmata da Pervis Estupiñán, ha lasciato dietro di sé una scia di interrogativi che la sezione moviola di Milan Inter ha cercato di dirimere con il supporto della tecnologia e delle voci dei protagonisti. A fare chiarezza è intervenuto Mauro Tonolini, componente della commissione arbitrale, che durante la trasmissione Open VAR ha analizzato gli episodi più caldi della sfida. L’episodio che ha fatto infuriare la sponda nerazzurra è avvenuto nei minuti di recupero, quando un presunto fallo di mano di Samuele Ricci in area rossonera è stato ignorato dall’arbitro Doveri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

