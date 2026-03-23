Inter News 24 Moviola Fiorentina Inter, l’episodio che ha visto Pongracic protagonista continua a far discutere: ecco il parere di Cesari, Bergonzi e Caressa. La sfida tra Fiorentina e Inter, terminata 1-1, non ha lasciato strascichi solo in classifica, ma ha riacceso il dibattito sulle decisioni arbitrali. Al centro della contesa un episodio avvenuto nel primo tempo, con i nerazzurri di Cristian Chivu avanti di un gol: su un cross di Denzel Dumfries, il pallone è terminato sul braccio di Marin Pongracic. L’arbitro Andrea Colombo ha lasciato proseguire senza concedere il penalty, scatenando le dure critiche dei principali opinionisti arbitrali che hanno giudicato l’intervento punibile. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Moviola Fiorentina Inter, la “mano di Pongracic” continua a far discutere. Ecco i pareri di Cesari, Bergonzi e Caressa

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