MotoGp Tardozzi | Non possiamo aspettarci che il talento di Marc risolva i problemi

Bologna, 23 marzo 2026 – Per una volta, dopo tanti anni, è Ducati a dover inseguire. Le prime due gare hanno sancito la superiorità di Aprilia, che ha dominato sia a Buriram che a Goiania con Marco Bezzecchi, ma ha piazzato anche Raul Fernandez in Thailandia e Jorge Martin in Brasile sui gradini del podio, confermando la bontà del progetto RS-GP governato da quel Massimo Rivola che ora sogna un titolo mondiale. Ducati, invece, è aggrappata a Marc Marquez e in parte a Fabio Di Giannantonio. Il pilota VR46 era stato il migliore con la Desmosedici due settimane, causa rottura del cerchione di Marc, mentre il campione in carica ha vinto la sprint sabato sul tracciato Ayrton Senna ma è rimasto fuori dal podio la domenica, proprio in favore di Di Giannantonio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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