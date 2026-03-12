Enrica Bonaccorti, nota conduttrice televisiva, è morta a 76 anni a causa di un tumore al pancreas considerato inoperabile. Il cancro al pancreas rappresenta uno dei tumori con il più alto tasso di mortalità. Oggi, la ricerca si concentra su nuove terapie e approcci diagnostici per contrastare questa malattia.

La giornalista e conduttrice televisiva aveva scoperto la presenza del tumore nell'estate del 2025, ma non aveva avuto dolore o sintomi specifici: «Proprio come quando ho avuto il problema al cuore, all’inizio non mi sono accorta di nulla», aveva raccontato. «Anche stavolta facevo un po’ fatica a salire le scale, avevo il fiato corto, ma non pensavo certo di avere qualcosa di così grave. Il giorno in cui sono andata a ritirare gli esiti degli esami pensavo di poter partire per un weekend al mare. Invece mi hanno fermata subito: “Lei non va da nessuna parte, deve iniziare la chemioterapia”». Tumore al pancreas, quali campanelli... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Enrica Bonaccorti, il tumore al pancreas «inoperabile» e che cosa possiamo aspettarci oggi dalla Ricerca su questo big killer

