MotoGP Thailandia l' Aprilia già ruggisce | Bezzecchi super nelle libere Marquez è 6°

Nella prima sessione di prove libere della MotoGP in Thailandia, l'Aprilia si fa notare con un ottimo piazzamento di Bezzecchi, che si posiziona tra i migliori. Il pilota romagnolo si distingue subito, superando alcuni dei nomi più noti, mentre in fondo alla classifica si trova Marquez, che conclude la sessione al sesto posto.

La stagione 2026 della MotoGP si è aperta nel segno dell'Aprilia al Chang International Circuit in Thailandia. Marco Bezzecchi, reduce dalle vittorie nelle ultime gare del 2025, ha confermato il suo stato di grazia firmando il miglior tempo delle libere in 1'29"346. La casa di Noale ha fatto la voce grossa, piazzando ben tre moto nelle prime quattro posizioni. Al secondo posto si è inserito a sorpresa Fabio Di Giannantonio con la Ducati del team VR46, staccato di soli 110 millesimi dal leader. Jorge Martin, nonostante una scivolata alla curva 12 e un inverno segnato dal recupero dopo gli interventi chirurgici del 2025, ha chiuso terzo con la RS-GP ufficiale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

