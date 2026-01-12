Max Biaggi punge la Ducati | Aprilia è l’unico costruttore italiano in MotoGP

Max Biaggi sottolinea che Aprilia è l’unico costruttore italiano presente in MotoGP, evidenziando la sua presenza nel campionato nonostante il dominio della Ducati nella stagione appena conclusa. La casa di Borgo Panigale ha ottenuto importanti risultati, ma la partecipazione di Aprilia rappresenta un elemento distintivo per il motorsport italiano. Questa osservazione mette in luce la diversità e la competitività del panorama motociclistico nazionale nel contesto mondiale.

La Ducati ha dominato in lungo in largo la stagione appena conclusa in MotoGP, conquistando il Mondiale costruttori e la classifica piloti grazie a Marc Marquez. Il team italiano è pronto a riconfermarsi nel 2026 ma la competitività degli avversari cresce sempre di più. Su tutti, l’Aprilia sembra aver messo il fiato sul collo alla scuderia di Borgo Panigale, grazie alle prestazioni di Marco Bezzecchi. In Ducati però resta aperto il dibattito sui due piloti impegnati nella stagione 2025 e sui risultati contrastanti da questi ottenuti. Su questo tema si è espresso anche Max Biaggi, Ambassador di Aprilia e due volte campione del mondo in SBK. 🔗 Leggi su Oasport.it

