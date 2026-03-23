I piloti MotoGP mostrano le ferite in TV dopo la pericolosa gara in Brasile | pietre come proiettili

Il GP del Brasile della MotoGP 2026 finisce nel caos: pista di Goiania a pezzi, gara accorciata e piloti colpiti dai detriti. Rins, Alex Marquez e Bastianini mostrano le ferite nel post-gara. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Quando la prossima gara di MotoGP? GP Brasile 2026: orari, programma, tv. Prevista subito una lunga pausaDopo aver messo in archivio la tappa d’esordio del campionato, ovvero il Gran Premio di Thailandia sul tracciato di Buriram, è già tempo di pensare a...

Leggi anche: MotoGP, Brasile: pista pronta, piloti carichi per il weekend

Contenuti utili per approfondire I piloti MotoGP mostrano le ferite in...

Temi più discussi: Aprilia vola anche in Brasile? Jorge Martin sogna il primo podio, ma mette in guardia il team; MotoGP 2026. Honda mostra la 850cc in pista con Taka Nakagami: È super leggera. Intanto la KTM 850cc gira a Jerez con Dani Pedrosa e Pol Espargarò [VIDEO]; MotoGP, caos in Brasile: voragine sul rettilineo di Goiânia, Sprint a rischio dopo le piogge; F1 | GP Cina, Ferrari: Hamilton e Leclerc si mostrano cauti e realisti.

MotoGP | I piloti hanno accettato di correre in Brasile solo perché la buca era fuori traiettoriaA fine Sprint, in diversi hanno espresso il loro parere riguardo all'incredibile imprevisto manifestatosi sul tracciato di Goiania, sottolineando che gli organizzatori hanno fatto il possibile per sis ... it.motorsport.com

MotoGP, Taramasso, Michelin: condizioni troppo variabili a Goiânia, raccolti pochi dati utiliMotoGP: Pioggia e pista umida limitano il lavoro sugli pneumatici nella prima giornata: tempi lontani dalle simulazioni e test interrotti, ma nessun segno di usura anomala. Michelin spera in condizion ... gpone.com

Marco Bezzecchi trionfa anche in Brasile: chi è il pilota italiano leader del Mondiale di MotoGP Link nei commenti facebook

Tardozzi: "Gresini Non vogliamo perderli, faremo di tutto perché restino con Ducati" #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #BrazilianGP #Ducati x.com