Goiana nel caos | asfalto che si sgretola e acqua in pista lo shock dei piloti MotoGP

Da oasport.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul circuito di Goiania si è vissuta una domenica ai limiti dell’assurdo, con una gara che ha messo in secondo piano il puro spettacolo per lasciare spazio a preoccupazioni ben più concrete legate alla sicurezza. La direzione ha infatti deciso, a pochi minuti dal via, di accorciare la distanza prevista, riducendo i giri per via delle condizioni dell’asfalto, giudicate non adeguate soprattutto in alcuni tratti critici del tracciato. A far discutere non è stata solo la scelta in sé, ma ciò che i piloti hanno raccontato una volta scesi dalle moto. Le loro parole restituiscono un quadro che va oltre la semplice difficoltà di guida. Marco Bezzecchi, osservando le immagini nel post-gara, ha espresso incredulità per lo stato della pista: “ Ma lì l’asfalto? ”, ha chiesto quasi senza aspettarsi una risposta. 🔗 Leggi su Oasport.it

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