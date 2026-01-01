Strage in Svizzera la notizia dall’ospedale sui tre italiani ricoverati è appena arrivata

È arrivata la conferma dall'ospedale svizzero sui tre italiani coinvolti nella tragedia di Crans-Montana durante i festeggiamenti di Capodanno. L’incidente, che ha causato grave dolore e preoccupazione, ha mobilitato le autorità e i servizi di emergenza tra Italia e Svizzera. Restano in corso le valutazioni sulle condizioni dei feriti e sulle cause dell’accaduto.

La terribile tragedia avvenuta a Crans-Montana durante i festeggiamenti di Capodanno ha scosso profondamente l’opinione pubblica e ha messo in moto una complessa macchina dei soccorsi transfrontaliera. Nel tardo pomeriggio di giovedì 1 gennaio 2026, tre giovani cittadini italiani coinvolti nel disastro sono stati trasferiti d’urgenza presso l’ospedale Niguarda di Milano, struttura d’eccellenza nazionale per la cura dei pazienti con gravi lesioni cutanee. L’arrivo dei feriti è avvenuto in una cornice di estrema emergenza, con tre elicotteri che sono atterrati a breve distanza l’uno dall’altro per permettere il ricovero immediato presso il Centro Ustioni e il dipartimento di Medicina d’urgenza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

