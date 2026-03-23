Concluso lo spoglio anche nel comune di Monterchi. Nelle due sezioni si è imposto il “Si” con il 59,50 per cento. A votare no sono stati il 40,50 per cento degli aventi diritto. A San Giovanni Valdarno ha stravinto il ‘No’ con il 65,26% contro il 34,74% del 'Sì'. A Marciano della Chiana ha vinto il ‘Sì’ con il 52,27% contro il 47,73% del 'No'. A Monte San Savino ha vinto il ‘Sì’ con il 52,72% contro il 47,28% del 'No'. Cosa è stato determinante per questo risultato? Cosa ha mosso gli italiani che sono andati più del previsto alle urne? “È stata la Costituzione; la difesa di una Costituzione che ha garantito 78 anni di pace e progresso. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Articoli correlati

Gasolio finisce in un corso d’acqua. Allarme ambientale a Monterchidi Claudio Roselli Gasolio nel fosso del Centena a e l’Arpat di Arezzo è subito intervenuta su attivazione della protezione civile e in...

Monterchi entra nel Distretto di Economia Civile dell’Alta Valle del TevereArezzo, 20 gennaio 2026 – Prosegue il percorso di crescita del Distretto di Economia Civile dell’Alta Valle del Tevere umbra e toscana.

Approfondimenti e contenuti su Monterchi vince il sì

Argomenti discussi: Si è svolta a Monterchi l’iniziativa Un Albero per il Futuro.

Referendum, il Sì vince in Lombardia, Veneto e Friuli. In bilico Valle d'Aosta e TrentinoIl Sì trionfa sicuramente in tre regioni: Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Veneto. Il No, secondo gli ultimi dati ancora in ... msn.com

Ha vinto il Sì al Referendum Giustizia 2026 | Cosa succede: carriere magistrati separate, Alta Corte, due CSMReferendum Giustizia 2026, cosa succede se vince il Sì nei risultati: le conseguenze della riforma Nordio, cosa prevede e come cambia il CSM ... ilsussidiario.net