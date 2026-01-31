A Monterchi, un corso d’acqua si è riempito di gasolio, creando un allarme ambientale. La protezione civile, insieme all’Arpat di Arezzo e alla polizia provinciale, sono intervenute subito per contenere lo sversamento e minimizzare i danni all’ambiente.

di Claudio Roselli Gasolio nel fosso del Centena a e l’Arpat di Arezzo è subito intervenuta su attivazione della protezione civile e in collaborazione con la polizia provinciale. È avvenuto nei giorni scorsi al fine di accertare gli effetti ambientali dello sversamento: per l’esattezza, giovedì 22 gennaio i tecnici dell’agenzia regionale hanno effettuato un primo sopralluogo nel piccolo corso d’acqua che bagna il territorio monterchiese, procedendo con il campionamento delle acque superficiali sia a monte che a valle del punto in cui era visibile la presenza di idrocarburi, riconoscibili per le tipiche iridescenze superficiali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gasolio finisce in un corso d’acqua. Allarme ambientale a Monterchi

