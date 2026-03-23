Tarantini Time Quotidiano Sarà conferita anche quest’anno la Benemerenza Civica del Comune di Montemesola, riconoscimento assegnato ai cittadini che si sono distinti per meriti professionali o per azioni che hanno dato lustro al territorio a livello nazionale e internazionale. Per l’occasione è stato convocato un Consiglio comunale monotematico, in programma martedì 24 marzo alle ore 18, durante il quale sarà omaggiato l’ispettore della Polizia di Stato Ivan Lupoli, protagonista di un’operazione che ha portato alla cattura e all’arresto di due malviventi responsabili di un delitto in cui perse la vita il brigadiere capo dei carabinieri Carlo Legrottaglie. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Montemesola, Benemerenza Civica all’ispettore Ivan Lupoli

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