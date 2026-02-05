Poliziotto eroe Benemerenza civica per Lorenzo Virgulti | Estremo coraggio

Il sindaco di Torino, Marco Fioravanti, ha annunciato che il poliziotto Lorenzo Virgulti riceverà una benemerenza civica. Virgulti è rimasto ferito sabato scorso durante gli scontri avvenuti in città durante il corteo per Askatasuna. Fioravanti ha elogiato il suo coraggio e il suo atteggiamento di fronte alla violenza. La premiazione viene vista come un riconoscimento per l’atto di coraggio di un poliziotto che ha messo la sicurezza al primo posto.

Il sindaco Marco Fioravanti ha annunciato la proposta di conferimento della benemerenza civica al poliziotto Lorenzo Virgulti, rimasto ferito sabato scorso nei violenti scontri avvenuti a Torino durante il corteo per Askatasuna. La proposta sarà ufficialmente presentata nel corso del prossimo consiglio comunale, convocato per lunedì 9 febbraio alle 15, con l'obiettivo di rendere il giusto riconoscimento al coraggio e all'alto senso del dovere dimostrati dall'agente ascolano. Come si legge nel testo della proposta, Virgulti "si è lanciato generosamente e con estremo coraggio a difesa di un suo collega, vittima di un bestiale e criminoso pestaggio che poteva avere esiti letali".

