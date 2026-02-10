Consegnata la benemerenza civica al poliziotto Lorenzo | Comportamento straordinario

Questa mattina ad Ascoli è stata consegnata la benemerenza civica all’agente di Polizia Lorenzo Virgulti. La cerimonia si è svolta davanti a molti presenti, che hanno applaudito il gesto. La motivazione ufficiale parla di un comportamento “straordinario” del poliziotto, senza entrare troppo nei dettagli. Virgulti ha ricevuto il riconoscimento per aver dimostrato coraggio e senso del dovere in un episodio recente. La città si ferma un attimo per riconoscere un gesto che va oltre il normale servizio di polizia.

Ascoli, 10 febbraio 2026 – Detto, fatto. E' stata consegnata oggi la benemerenza civica all'agente di Polizia Lorenzo Virgulti. Proprio all'indomani del consiglio comunale, tutt'altro che tranquillo, che si era svolto lunedì. Una seduta, quella di due giorni fa, segnata da polemiche e distinguo politici che hanno accompagnato l'approvazione della proposta avanzata dal sindaco Marco Fioravanti. Chi è Lorenzo, il poliziotto che ha difeso il collega aggredito durante gli scontri a Torino: "Sta bene e presto tornerà a casa" Dibattito acceso durante il Consiglio. L'idea di conferire la benemerenza all'agente ascolano, rimasto ferito negli scontri durante il corteo per Askatasuna a Torino lo scorso 31 gennaio, era stata approvata dalla maggioranza, ma non senza riserve da parte della minoranza.

