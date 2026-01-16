Guasto ad Ariano Irpino sospesa l' erogazione idrica

Alto Calore Servizi informa che, a causa di un intervento di riparazione, l’erogazione idrica è sospesa temporaneamente in via XXV Aprile ad Ariano Irpino. La società sta lavorando per ripristinare il servizio nel minor tempo possibile. Si consiglia agli utenti di adottare le misure necessarie per ridurre al minimo i disagi durante il periodo di interruzione.

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che è in corso un intervento di riparazione che ha reso necessaria la sospensione temporanea del servizio in via XXV Aprile nel territorio del Comune di Ariano irpino. Il ripristino è previsto nel tardo pomeriggio. Si segnala che alla riapertura del flusso. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

