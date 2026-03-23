Roma, 23 marzo 2026 - Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento iraniano Majlis, sarebbe l’interlocutore che sta negoziando con l’amministrazione Trump, anche se lui stesso ha smentito, non si sa se per verità o paura. Sarebbe comunque la figura perfetta per Washington, infatti in passato ha sostenuto a tratti riforme economiche, anche se sempre nei limiti imposti dalla Repubblica islamica. Ha tentato 4 volte di diventare presidente, e più volte è rimasto coinvolto in scandali di natura finanziaria, come quello denominato LayetteGate dell’aprile del 2022, quando moglie e famiglia finirono sui social di ritorno da un viaggio di lusso in Turchia con 20 bagagli che dovevano contenere il corredino (layette in inglese) per il loro neonato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Mohammad Bagher Ghalibaf, chi è il presidente del Parlamento iraniano che starebbe trattando con Trump (anche se ha smentito), e perché

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