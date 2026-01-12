Iran le proteste in diretta | Presidente parlamento iraniano minaccia Trump | In caso di attacco risposta forte
Le recenti proteste in Iran hanno causato numerose vittime e arresti, con stime che superano i 500 morti secondo le ONG. Il presidente del parlamento iraniano ha inoltre minacciato una risposta forte in caso di attacco degli Stati Uniti, dopo le tensioni crescenti tra i due paesi. Segui gli aggiornamenti in tempo reale per conoscere gli sviluppi di questa delicata situazione.
Le ultime notizie in diretta sulle proteste scoppiate in Iran: secondo le Ong sarebbero più di 500 i morti e migliaia di arrestati. Blackout internet in corso da oltre 80 ore nel Paese. Donald Trump: "I leader iraniani hanno chiamato. Vogliono negoziare, una riunione è in corso di preparazione". 🔗 Leggi su Fanpage.it
PROTESTE IN IRAN: LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 12 GENNAIO 2026 - PROTESTE IN IRAN: ULTIME NEWS – Da ormai due settimane la Repubblica islamica dell’Iran è attraversata da un’ondata di proteste che coinvolgono commercianti, giovani e ampi settori della società civil ... tpi.it
Iran, proteste a Teheran per il carovita: il manifestante seduto a terra sfida le forze di sicurezza
In Iran oltre 2000 persone sono state uccise durante le proteste contro il regime, più di 10.000 sono state arrestate. Da giorni il Paese è isolato dal mondo: niente internet, niente telefonate. Le famiglie cercano disperatamente i corpi dei loro cari ammassati in s - facebook.com facebook
In Iran le proteste contro il regime e la gestione della politica economica dilagano anche nelle moschee del Paese: nelle immagini l'attacco a quella di Abuzar a Teheran. Alcuni manifestanti entrano nel luogo di culto armati di spranghe e bastoni. La moschea x.com
