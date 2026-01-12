Iran le proteste in diretta | Presidente parlamento iraniano minaccia Trump | In caso di attacco risposta forte

Le recenti proteste in Iran hanno causato numerose vittime e arresti, con stime che superano i 500 morti secondo le ONG. Il presidente del parlamento iraniano ha inoltre minacciato una risposta forte in caso di attacco degli Stati Uniti, dopo le tensioni crescenti tra i due paesi. Segui gli aggiornamenti in tempo reale per conoscere gli sviluppi di questa delicata situazione.

Le ultime notizie in diretta sulle proteste scoppiate in Iran: secondo le Ong sarebbero più di 500 i morti e migliaia di arrestati. Blackout internet in corso da oltre 80 ore nel Paese. Donald Trump: "I leader iraniani hanno chiamato. Vogliono negoziare, una riunione è in corso di preparazione".

