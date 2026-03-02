Chi uccise Mohammad Hossein Naghdi? L’omicidio del dissidente iraniano a Roma senza colpevoli

Il 16 marzo 1993, in via delle Egadi a Roma, un uomo è stato ucciso. La vittima era un dissidente iraniano e l’omicidio si è verificato nei pressi di piazza Elba, nel quartiere Montesacro. L’agguato ha avuto un forte impatto sulla comunità iraniana che si opponeva al regime degli Ayatollah. Finora, non sono stati individuati i responsabili dell’omicidio.

AGI - Il 16 marzo 1993 in via delle Egadi, nei pressi di piazza Elba, nel quartiere Montesacro di Roma, un agguato scosse l'Italia e la comunità iraniana che si opponeva al regime degli Ayatollah. Due uomini in sella ad una motocicletta, intorno alle 9.30, aprirono il fuoco con una mitraglietta Skorpion 7.65, con silenziatore, colpendo a morte Mohammad Hossein Naghdi, 42 anni, membro del Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana (CNRI) mentre stava uscendo dalla sua auto per recarsi nell'ufficio dell'associazione. I dettagli dell'agguato e il mistero sulla Skorpion. Due colpi lo raggiunsero al volto e all'addome mentre un terzo proiettile rimase inceppato nell'arma che fu ritrovata poco dopo dalla polizia in un cassonetto in via Monte Rocchetta.