MOGO School Quando il trasporto scolastico diventa digitale *

È stata presentata MOGO School, un’app dedicata al trasporto scolastico digitale. L’obiettivo dichiarato è di offrire un servizio accessibile a ogni utente, facilitando la mobilità urbana attraverso uno strumento tecnologico. La piattaforma è stata ideata per essere utilizzata da tutti, senza distinzioni, puntando a semplificare il modo in cui studenti e famiglie si spostano quotidianamente.

Un’app per tutti. Davvero tutti. Quando abbiamo progettato MOGO, l’obiettivo era chiaro: costruire uno strumento digitale capace di accompagnare ogni tipo di utente nella mobilità urbana. Pensavamo ai pendolari, ai turisti, agli anziani, ai giovani. Pensavamo a chi si muove ogni giorno in città e aveva bisogno di un punto di riferimento digitale, semplice e immediato. Eppure, a un certo punto, ci siamo resi conto che mancava qualcuno. Mancavano proprio loro: i bambini. O meglio, mancavano le loro famiglie. Perché il tema non era solo la mobilità in astratto — era la preoccupazione concreta di chi ogni mattina saluta un figlio alla fermata dello scuolabus e aspetta, spesso senza sapere quando il mezzo arriverà a destinazione. 🔗 Leggi su 2anews.it

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