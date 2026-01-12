Digitalizzazione del trasporto pubblico | l’Amc di Catanzaro lancia l’App Mogo

L’Amc di Catanzaro introduce l’App Mogo, un nuovo strumento per la digitalizzazione del trasporto pubblico locale. Questa iniziativa mira a migliorare l’esperienza degli utenti offrendo informazioni aggiornate in tempo reale e servizi più accessibili. La digitalizzazione rappresenta un passo importante verso un sistema di mobilità più efficiente e sostenibile, facilitando la pianificazione dei viaggi e la gestione dei servizi per cittadini e pendolari.

La trasformazione del trasporto pubblico locale passa sempre più dalla digitalizzazione dei servizi e dall'infomobilità in tempo reale. App e strumenti digitali diventano leve strategiche per qualità percepita e competitività. Al Nord i modelli sono consolidati. ATM Milano offre un ecosistema integrato per pianificazione viaggi, bigliettazione e informazioni in tempo reale. Arriva Italia si distingue per il customer care digitale con chatbot basato su intelligenza artificiale, tra i primi esempi di AI nel TPL italiano In questo scenario, si colloca AMC Catanzaro con MOGO, l'app che sta cambiando la mobilità urbana nel capoluogo calabrese.

