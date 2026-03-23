PHASE 1: PACKAGING FOR GOOGLE DISCOVER. Titolo: Il mistero di Mojtaba Khamenei: tra immagini IA e il silenzio di Teheran WP Summary: L’assenza pubblica della nuova Guida Suprema alimenta dubbi sulla sua sorte. Tra propaganda digitale e raid israeliani, il futuro dell’Iran è un’enigma.. Strategy: Scenario (Analisi dell’incertezza politica e del vuoto di potere). Titolo: Mojtaba Khamenei è vivo? Il giallo dell’Ayatollah che parla tramite l’IA WP Summary: Messaggi letti in TV e foto manipolate con SynthID: perché la nuova Guida Suprema iraniana non appare in pubblico dopo l’attacco israeliano.. Strategy: Information Gap (Focus sulla discrepanza tra annunci ufficiali e prove visive). 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Mistero su Mojtaba Khamenei: ferito, nascosto o morto? L’Iran tra propaganda e guerra

Articoli correlati

Iran: il mistero di Mojtaba Khamenei. La nuova Guida suprema non compare. Nascosto per sicurezza? L’ipotesi che sia feritoDov’è Mojtaba Khamenei? La sua voce, come Guida suprema, detiene un valore assoluto, vincolante e teocratico all’interno del sistema iraniano: non...

“Mojtaba Khamenei è stato ferito”. L’Iran minimizza: “È sano e salvo”. Guerra (anche) di propagandaLe due parti in guerra, Iran da una parte, Usa e Israele dall’altra, continuano a bombardarsi a vicenda e c’è chi teme un allargamento del conflitto...

Tutto quello che riguarda Mojtaba Khamenei

Temi più discussi: Vivo, ferito e in Russia? Mistero su Mojtaba Khamenei e 'no comment' di Mosca; Iran, dov'è Mojtaba Khamenei? Peskov: a Mosca per cure? No comment; Iran, il mistero di Mojtaba Khamenei, è vivo oppure morto?; Iran, raid israeliani su Teheran avrebbero ucciso il capo della sicurezza Larijani e il comandante Soleimani.

Mistero su Mojtaba Khamenei: ferito, nascosto o morto? L’Iran tra propaganda e guerraL'assenza pubblica della nuova Guida Suprema alimenta dubbi sulla sua sorte. Tra propaganda digitale e raid israeliani, il futuro dell'Iran è un'enigma. Mistero su Mojtaba Khamenei: ferito, nascosto o ... panorama.it

Dov'è Mojtaba Khamenei? Trump ignora se sia vivo. Voci su cure in Russia, il Cremlino non commentaIl media kuwaitiano Al-Jarida scrive che sarebbe stato operato a Mosca. Per l'Iran sta bene e sta lavorando attivamente, ma non si vede e non si ... huffingtonpost.it

La Guida Suprema iraniana, Mojtaba Khamenei: "Il nemico è stato sconfitto" facebook

La Nato lascia l'Iraq. Il nuovo messaggio di Mojtaba Khamenei. Segui gli aggiornamenti a questo link x.com