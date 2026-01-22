fighting force collection annunciato per pc e console

Fighting Force Collection riporta in vita due classici degli anni ’90, disponibili su PC e console. Questa raccolta permette di rivivere l’esperienza di combattimenti intensi, livelli pieni di nemici e un gameplay dinamico che ha segnato un’epoca. Un’occasione per gli appassionati di rinnovare ricordi e scoprire, o riscoprire, un genere che ha fatto la storia dei giochi d’azione.

Fighting Force Collection è pronta a riportare sotto i riflettori due giochi che, per molti, rappresentano l’essenza della fine degli anni ’90: botte veloci, livelli pieni di nemici e quel caos “da sala giochi” che oggi si vede molto meno. Limited Run Games e Implicit Conversions hanno confermato l’uscita della raccolta per il 23 gennaio, con pubblicazione su PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC (Steam). Non è solo un’operazione nostalgia, ma un ritorno mirato di un tipo di action che ha segnato un’epoca, quando i picchiaduro a scorrimento iniziavano a sperimentare col 3D e cercavano di ricreare la stessa adrenalina delle risse arcade in ambientazioni urbane e spazi chiusi pieni di pericoli. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

