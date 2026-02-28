Resident Evil Requiem è ora disponibile su console e PC ecco il trailer di lancio

Capcom ha pubblicato il trailer di lancio di Resident Evil Requiem, annunciando che il nuovo capitolo della saga survival horror è ora disponibile su console e PC. Il trailer mostra scene di gameplay e dettagli sulla grafica del gioco. La casa di sviluppo ha comunicato l’uscita ufficiale attraverso i propri canali e ha reso il titolo accessibile agli utenti.

Capcom ha pubblicato il trailer di lancio di Resident Evil Requiem, annunciando la disponibilità immediata del nuovo capitolo della celebre saga survival horror. Il gioco è ora acquistabile su PC, PS5, Xbox Series XS e Nintendo Switch 2, aprendo ufficialmente quella che viene definita “una nuova era del survival horror”. Il messaggio che accompagna il lancio è emblematico: “Requiem for the dead. Nightmare for the living.”, un requiem per i morti e un incubo per i vivi. Il trailer introduce i due protagonisti principali, Grace Ashcroft e Leon Kennedy, costretti a collaborare per affrontare una situazione da incubo. La narrazione ruota attorno a eventi misteriosi e inquietanti, la cui verità si preannuncia tutt’altro che rassicurante. 🔗 Leggi su Game-experience.it

