Valentino odiava il documentario che ho fatto su di lui finché non ha visto quello che ho visto io

Valentino, uno dei grandi nomi della moda, aveva un’opinione negativa sul documentario dedicato a lui, fino a quando non ha visto il punto di vista del regista. Matt Tyrnauer ha passato anni con lo stilista e Giancarlo Giammetti, creando un ritratto intimo e autentico di Valentino, culminato nel film *Valentino: L’ultimo imperatore*. Un racconto che invita a scoprire il volto più vero di un’icona della moda.

