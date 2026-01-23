Valentino odiava il documentario che ho fatto su di lui finché non ha visto quello che ho visto io
Valentino, uno dei grandi nomi della moda, aveva un’opinione negativa sul documentario dedicato a lui, fino a quando non ha visto il punto di vista del regista. Matt Tyrnauer ha passato anni con lo stilista e Giancarlo Giammetti, creando un ritratto intimo e autentico di Valentino, culminato nel film *Valentino: L’ultimo imperatore*. Un racconto che invita a scoprire il volto più vero di un’icona della moda.
Così eccoci lì, al Lido, all’ombra di una fila di enormi statue del Leone d’Oro, ancora ai ferri corti, bersagliati da centinaia di flash. Poco dopo ci accompagnarono ai nostri posti in balconata alla Sala Grande, il palcoscenico principale di Venezia, e la proiezione ebbe inizio. Quando, circa novanta minuti più tardi, scorsero i titoli di coda, la sala gremita esplose in una standing ovation lunghissima; Valentino si alzò dalla poltrona, salutò la platea di sotto e scoppiò in lacrime. Erano lacrime di gioia. In quel momento catartico, finalmente aveva visto ciò che io avevo visto fin dall’inizio nella straordinarietà della sua storia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
