Per la prima volta, inoltre, ai seggi verrà adottato un registro unico, eliminando così la distinzione fra uomini e donne nelle liste, così come l’indicazione del cognome del marito per le donne sposate. «Un gesto di civiltà», commenta il senatore di Italia Viva Ivan Scalfarotto. C’è tempo ancora fino alle 15 di oggi per votare in 1.249 sezioni allestite in 162 scuole della città. Per chi deve ritirare la scheda, l’ufficio di via Messina e il salone centrale di via Larga saranno aperti dalle 7 alle 15. Le sedi anagrafiche decentrate, invece, rimarranno aperte dalle 8.30 alle 15.30. I seggi alle 23 hanno chiuso i battenti. Le consultazioni riprendono lunedì dalle 7 alle 15. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Milano, referendum sulla Giustizia in diretta | L'affluenza sfiora il 55%. Oggi i seggi sono aperti fino alle 15

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