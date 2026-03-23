Milano referendum sulla Giustizia in diretta | Alle 23 ha votato più di uno su due Marina Berlusconi | La dedica a papà quando sapremo l' esito

I seggi alle 23 hanno chiuso i battenti. Le consultazioni riprendono lunedì dalle 7 alle 15. Successivamente inizierà lo scrutinio. Il parziale dell'affluenza mostra tutte le province lombarde sopra la media nazionale (intorno al 46%). Con una media regionale del 52% circa, ha votato più di un avente diritto su due. A Milano si sfiora il 55%. Nuovi dati parziali alle 23. L'affluenza a Milano sfiora il 55%, mentre in provincia di Milano supera il 53%. Anche la Lombardia resta sopra la media nazionale con 51,4% (dato da 6.078 sezioni su 9.258) Alle urne, su fronti opposti, anche il governatore leghista Attilio Fontana e il sindaco di Milano Beppe Sala. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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