In Puglia, alle ore 12, l’affluenza alle urne per il referendum sulla riforma della giustizia è del 12,11 per cento. A Bari si registra il maggior numero di votanti. Le operazioni di voto sono iniziate il 22 marzo alle 7 e si concluderanno alle 23, mentre il 23 marzo le urne resteranno aperte fino alle 15. I cittadini sono chiamati a esprimersi sulla riforma.

Alle ore 12 in Puglia ha votato il 12,11% degli aventi diritto. È il dato del portale Eligendo. La città dove si è votato di più fino a questo momento è Bari con il 13,7% seguita da Lecce con il 12,67%. Le altre province: Barletta-Andria Trani 12,13%, Brindisi 11,67%, Taranto 11,33%. Ultima Foggia con il 10,38%. L'ex presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha votato a Bari. L'ex governatore ha votato nel seggio allestito nella scuola Vivante. Ha votato a Bari anche il viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, senatore di Forza Italia. Sisto ha votato nel seggio allestito nella scuola Pincipessa Jolanda, nel centro murattiano. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Puglia, referendum sulla riforma della giustizia in diretta: alle 12 affluenza al 12,11%. Bari la città dove si è votato di più

Articoli correlati

Cittadini alle urne: si vota sulla riforma della giustizia. Alle 12 affluenza sfiora il 15%, all'ultimo referendum era al 12%Urne aperte a partire dalle 7 di stamani per il referendum costituzionale confermativo sulla riforma della giustizia, al quale potranno partecipare...

Leggi anche: Cittadini alle urne: si vota sulla riforma della giustizia. Alle 12 affluenza al 14,8%, all'ultimo referendum era al 12%

Tutto quello che riguarda Puglia referendum sulla riforma della...

Temi più discussi: Referendum sulla Giustizia, scatta l'ora del voto: seggi aperti oggi e domani; Referendum sulla giustizia, urne aperte anche in Puglia; Urne aperte per il referendum sulla giustizia dalle 7 alle 23, ecco come si vota. C'è tempo anche domani fino alle 15; Referendum giustizia, botta e risposta tra Mieli e Conte: Vince il No al 100%, Facciamo qualche scongiuro...

Urne aperte per il referendum sulla giustizia dalle 7 alle 23, ecco come si vota. Alle 12 affluenza al 12%In Puglia hanno diritto a votare 3,1 milioni di cittadini su 4.032 sezioni, in Basilicata 432mila su 683 sezioni. Risultato valido qualunque sia il numero di elettori ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Referendum giustizia, urne aperte anche in Puglia e BasilicataReferendum costituzionale sulla giustizia, urne aperte oggi fino alle 23 e domani fino alle 15. Oltre 51 milioni gli italiani chiamati al voto. In Puglia gli aventi diritto sono 3.173.407, in Basilica ... trmtv.it

In Puglia affluenza al 12,11% alle 12 per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia facebook

Pallavolo A2F Promozione - La Futura Giovani continua a crescere, meritato 3-1 anche in Puglia con Melendugno x.com