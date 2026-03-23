Le sezioni sono istituite in 162 scuole. Al liceo Virgilio hanno votato sia il sindaco di Milano Beppe Sala che il presidente del Senato Ignazio La Russa. Il presidente lombardo Attilio Fontana si è invece recato alle urne a Varese. Ai seggi anche Marina Berlusconi Il referendum chiamava alle urne 3.377 neodiciottenni. Ma a votare si sono presentati anche «veterani» come Luigia Agnese Mandelli, 104 anni il prossimo novembre. La signora ha votato nella sua città, Sesto San Giovanni. E, saputo dell'età «record», dopo il voto, alcuni presenti che hanno scattato selfie con lei. Coda fino in strada davanti al Municipio 3: gli elettori vanno a farsi ristampare le tessere. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Milano, il referendum in diretta: exit poll e risultati dalle 15. Affluenza sopra la media nazionale. I big al seggio, da Sala a La Russa

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