Ivan Zazzaroni critica il percorso del Milan dopo la vittoria a Pisa, attribuendo le poche vitture raccolte a errori e sfortune. Il giornalista ha scritto su Instagram che i punti sono 53, ma tutto il resto sono “ca**ate”, sottolineando che la squadra ha spesso deluso sul campo. La partita si è conclusa con un risultato positivo, ma Zazzaroni ha evidenziato le difficoltà di un campionato complicato.

"I punti sono 53, il resto son cazzate, aria fritta, antipatie immotivate, teorie strambe. La cosa che sente più stupidaggini al mondo non è un quadro di museo. Ma il calcio. Nessuno ne è esente". Queste le parole di Ivan Zazzaroni, noto giornalista e direttore del 'Corriere dello Sport', rilasciate sul proprio profilo Instagram al termine della gara che ha aperto la 25^ giornata di Serie A. Parliamo, ovviamente, del match tra il Pisa di Oscar Hiljemark e il Milan di Massimiliano Allegri. Al fischio finale i rossoneri, nonostante la prestazione non delle migliori, hanno potuto esultare. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Pisa-Milan, Zazzaroni commenta il cammino dei rossoneri: "I punti sono 53, il resto sono ca**ate"

Il Milan ha conquistato una vittoria all’ultimo minuto contro il Pisa, che si è difeso con determinazione ma non è riuscito a evitare la sconfitta.

