Bisseck | 8 punti di vantaggio sul Milan? Vogliamo vincere ogni partita non importa cosa fanno gli altri

Yann Bisseck ha parlato dopo la vittoria contro il Sassuolo, ribadendo che l’Inter punta a vincere tutte le partite senza guardare troppo alla classifica. “Se abbiamo otto punti di vantaggio sul Milan? Non ci interessa, vogliamo vincere ogni gara, indipendentemente da quello che fanno gli altri”, ha detto il difensore nerazzurro, che ha segnato il gol del momentaneo 1-0.

La vittoria dell'Inter contro il Sassuolo a portato i nerazzurri a +8 sul Milan. I rossoneri non sono scesi in campo nella 24ª giornata di Serie A a causa dell'indisponibilità di San Siro, che venerdì sera ha ospitato la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina. La partita contro il Como sarà recuperata mercoledì 18 febbraio. Questo rinvio rischia di mettere ulteriore pressione alla squadra di Massimiliano Allegri, che ora non ha margine di errore se vuole rimanere attaccata alla vetta della classifica. Al termine del match contro il Sassuolo, Yann Bisseck, autore del gol del momentaneo 1-0, ha parlato ai microfoni di 'SportMediaset'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

