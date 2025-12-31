Calciomercato e tormentoni | Milan ricordi Arokodare? Ecco come sta andando

Durante l'ultimo calciomercato estivo, il Milan aveva mostrato interesse per Tolu Arokodare, giovane attaccante del Genk alto quasi 2 metri. Dopo la trattativa, l'attaccante è approdato al Wolverhampton. In questo approfondimento si analizzerà la situazione attuale di Arokodare e le implicazioni per il mercato rossonero.

Nell'ultimo mercato estivo il Milan era interessato a Tolu Arokodare, attaccante di quasi 2 metri del Genk, passato poi al Wolverhampton. Ecco come sta andando in Premier League. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

