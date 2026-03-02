Milan senti Padovano | Leao? Per me rimane sempre un incompiuto

Dopo la partita tra Cremonese e Milan, Michele Padovano ha commentato la prestazione di Rafael Leao, affermando che per lui il giocatore rimane sempre un incompiuto. Leao, attaccante del Milan, è stato oggetto di discussione per le sue performance recenti, mentre Padovano ha espresso il suo punto di vista senza entrare in analisi approfondite o motivazioni.

Dopo Cremonese-Milan, match valido per la 27esima giornata di Serie A e terminato 2-0 a favore dei rossoneri grazie ai gol di Pavlovic e Leao allo scadere, l'ex calciatore ad oggi opinionista televisivo Michele Padovano è intervenuto nello studio di SkySport24 per parlare della partita fatta dai rossoneri. In particolare, Padovano si è voluto soffermare sulla prestazione del portoghese Rafael Leao, molto discussa da diverse figure legate al mondo del calcio. Con i 3 punti conquistati ieri il Diavolo arriva a quota 57 punti. Ecco, di seguito, le parole di Padovano: LEGGI ANCHE: Cremonese-Milan, altro errore sotto porta e difficoltà: Pulisic non è al top. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

