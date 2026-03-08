Shevchenko | Milan rigiocherei tutti i derby vinti Leao più maturo ma non chiedetegli di essere Ibra

La leggenda del Milan, con 14 gol nei derby, ha commentato il momento attuale della squadra e i singoli giocatori. Ha detto che Leao è più maturo, ma ha anche avvertito di non chiedergli di essere Ibra. Inoltre, ha espresso la convinzione che Modric debba restare in squadra, ritenendo che abbia ancora il fuoco dentro. Ha anche parlato di Allegri, senza approfondire ulteriormente.

A dominare Milano, quando si parla di derby, è Andriy Shevchenko. Nessuno sta più in alto di lui se si contano i gol nelle supersfide della città: 14. Sheva è il signore degli anelli di San Siro, che nelle serate come questa vivono di emozioni speciali. Shevchenko seguirà dalla tv, ma con la stessa passione dell’ex giocatore e tifoso rossonero. Andriy, il meno 10 in classifica toglie fascino alla partita? "Togliere fascino al derby è assolutamente impossibile e i 10 punti di distacco in classifica significano poco, anzi: se il Milan vince, il campionato è riaperto. Il derby può cambiare il destino, specie a questo punto della stagione: da qui alla fine le partite saranno imprevedibili per tutti". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Shevchenko: "Milan, rigiocherei tutti i derby vinti. Leao più maturo, ma non chiedetegli di essere Ibra" Leggi anche: Supercoppa Italiana, verso Napoli-Milan: tra i convocati rossoneri ci sono anche Leao e il figlio di Ibra Oduamadi: "Leao? Nel mio Milan in panchina. Onyewu e Ibra... chiarirono subito. Rischiai la vita in Albania"Nella valigia, imbarcata in giro per l’Europa in quasi vent’anni, Nnamdi Oduamadi ha messo di tutto: maglioni pesanti per l’esperienza in Finlandia,... Aggiornamenti e notizie su Shevchenko Milan rigiocherei tutti i.... Temi più discussi: Allegri: Ora si decide tutto. Il mio futuro? C'è sintonia con il club. Gabbia fuori, ma Gimenez...; Lorenzo Insigne, festa doppia: torna al gol all'Adriatico dopo 5041 giorni e regala 3 punti al Pescara; Shevchenko non ha dubbi: Se il Milan vince riapre tutto. Allegri garanzia, Modric deve restare. Shevchenko: Milan, rigiocherei tutti i derby vinti. Leao più maturo, ma non chiedetegli di essere IbraLa leggenda milanista, 14 gol nei derby: Modric deve restare, ha ancora il fuoco dentro. Allegri ha trasformato la squadra, una garanzia ... msn.com Shevchenko: Se il Milan vince, riapre il campionato. Inter la più forte in Italia, ma…L'ex attaccante rossonero presenta i temi principali della sfida di questa sera: Può cambiare il destino della stagione ... msn.com Casper Ruud al terzo turno Ruud supera Alexander Shevchenko in due set: 6-1, 7-6. Il norvegese torna a vincere un match in un Masters 1000 dallo scorso agosto a Toronto. x.com Grazie al gol di ieri contro la Lazio, Duvan Zapata è entrato nella top50 dei marcatori al time del nostro campionato, in un panino niente male tra Gonzalo Higuain, 51º con 125 gol, e Andriy Shevchenko, 49º con 127 gol. Mica male. - facebook.com facebook