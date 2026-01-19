La Juventus ha confermato che non sono in corso trattative per la cessione del difensore Gatti con alcun club. Alla Continassa, è stata adottata una posizione chiara riguardo al futuro del giocatore, che rimarrà sotto contratto con i bianconeri. La società ha comunicato la decisione senza prevedere cambiamenti imminenti, mantenendo il difensore nel proprio progetto sportivo.

Gatti Juve, nessuna trattativa per la cessione con questo club. Alla Continassa è stata presa questa decisione sul futuro del difensore centrale. La Juventus non ha alcuna intenzione di privarsi di uno dei suoi senatori difensivi e chiude la porta a ogni possibile speculazione di mercato. Nonostante le voci circolate nelle ultime ore, non ci sono colloqui in corso tra Federico Gatti e la Fiorentina. A fare chiarezza sulla situazione del difensore centrale, noto per la sua grinta e abilità nel gioco aereo, è l’esperto di mercato Nicolò Schira tramite il suo profilo X. La strategia della società bianconera è definita: i piani sono chiari, vogliono tenerlo a Torino considerandolo centrale nel progetto tecnico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Gatti Juve, nessuna trattativa per la cessione con questo club. Alla Continassa hanno preso questa decisione sul futuro del difensore

Muharemovic Juve, novità importanti sul futuro del difensore: il Sassuolo ha preso questa decisione! Tutti gli aggiornamenti

Il futuro di Muharemovic si sta delineando con nuove decisioni da parte del Sassuolo. Dopo le recenti trattative, il club emiliano ha scelto di rinviare l’operazione, rimandando la conclusione dell’accordo all’estate. Ecco gli ultimi aggiornamenti su questa situazione, che coinvolge anche il piano della Juventus e le strategie di rivendita del difensore.

Leggi anche: Tomori Milan, novità importante sul futuro del difensore inglese: i rossoneri hanno preso una decisione. Le ultimissime sul destino del centrale rossonero

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Pagina 2 | Calciomercato Juve: Adzic intoccabile, Joao Mario si impunta, come procede Gatti-Milan - Spalletti si prepara per i possibili movimenti in entrata e in uscita, dal portoghese che al momento non vuole salutare la Continassa al rientro del difensore azzurro ... tuttosport.com