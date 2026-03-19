Il Milan potrebbe presto riavere a disposizione Gabbia e Loftus-Cheek, entrambi attualmente infortunati. L’infermeria dei rossoneri, anche se non al massimo, ospita comunque due elementi che potrebbero tornare in campo prima del previsto. La loro disponibilità rappresenterebbe un’ulteriore opzione per l’allenatore in vista delle prossime partite.

L’infermeria del Milan ha sicuramente vissuto momenti peggiori nell’arco della stagione, ma anche ora ospita due giocatori che avrebbero fatto tanto comodo a mister Allegri. La notizia del giorno, a tal proposito, è che Matteo Gabbia e Ruben Loftus-Cheek potrebbero tornare a disposizione del tecnico prima del previsto. Il punto su Gabbia. L’assenza più grave (almeno sulla carta) è quella che è stata superata meglio. Sin da inizio stagione, Gabbia è l’ uomo designato su cui fondare i movimenti dell’intera linea difensiva e lo testimoniano le 22 partenze da titolare in 25 presenze. Circa un mese fa, tuttavia, sono iniziati i problemi: solo 45 minuti in campo contro il Como, non convocato per la trasferta di Cremona e infine operato lo scorso 3 marzo per risolvere un’ ernia inguinale. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, buone notizie: Gabbia e Loftus-Cheek potrebbero tornare prima del previsto

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