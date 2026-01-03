Milan fine alle polemiche su Ricci Chukwueze verso il riscatto e le ultime su Nkunku dalla Turchia
Le principali notizie sul Milan di oggi, sabato 3 gennaio 2026, riguardano la fine delle polemiche su Ricci e gli aggiornamenti sul calciomercato. Si discute di Chukwueze in vista del riscatto, delle ultime novità su Nkunku dalla Turchia e del rinnovo di Maignan. Un quadro completo delle novità che interessano il club rossonero in questa fase della stagione.
Le top news di oggi, sabato 3 gennaio 2026, del Milan di Massimiliano Allegri: tra le polemiche post Cagliari e il calciomercato con le ultime novità su Chukwueze, Nkunku e il rinnovo di Maignan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Calciomercato Milan, novità su Nkunku dalla Turchia: previsti nuovi contatti a breve
Leggi anche: Calciomercato Milan, Chukwueze verso la conferma al Fulham: le ultime dall’Inghilterra
Cagliari-Milan, il “mani” di Ricci fa esplodere i social: “Campionato falsato”. Caos per il rigore non dato ai sardi.
Perché l’arbitro Abisso non ha assegnato il rigore per il tocco di braccio di Ricci in Cagliari-Milan - Milan: il tocco di braccio di Ricci sulla rovesciata di Kilicsoy fa discutere ma la decisione dell'arbitro ... fanpage.it
Cagliari-Milan, il “mani” di Ricci fa esplodere i social: “Campionato falsato”. Caos per il rigore non dato ai sardi - Milan, episodio controverso nel secondo tempo: il tocco di mano di Ricci sulla conclusioni di Kilicsoy scatena la rabbia sui social ... sport.virgilio.it
Cagliari-Milan, polemica per un possibile rigore ai sardi: la ricostruzione dell’episodio - Non mancano le polemiche nella sfida tra Cagliari e Milan per un possibile rigore non assegnato ai padroni di casa. spaziomilan.it
Il Milan vince a Cagliari e si porta momentaneamente in vetta. A fine partita, Massimiliano Allegri ha commentato la gara di Rafa Leão, autore del gol decisivo: “Quando è in mezzo al campo è più nel vivo del gioco. Stasera non era neanche al 100%, è no - facebook.com facebook
#Milan, il bilancio di fine anno del Settore Giovanile rossonero: dall'U18 all'U15 #SempreMilan x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.