Prima pagina Corriere dello Sport | Milan patto di stabilità | Cardinale incontra Allegri Tare e i giocatori

Nella prima pagina del Corriere dello Sport di oggi, giovedì 22 gennaio 2026, si parla del Milan e delle recenti attività societarie. Cardinale ha incontrato Allegri, Tare e i giocatori in un incontro volto a rafforzare il patto di stabilità e pianificare il futuro. La rassegna stampa si concentra sulle novità relative alla squadra e alle strategie di mercato, offrendo un quadro aggiornato sulla situazione del club rossonero.

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 22 gennaio 2026. Diamo un'occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il 2-0 rifilato dalla Juventus di Luciano Spalletti al Benfica di José Mourinho nella partita della 7^ giornata della Fase Campionato della Champions League 2025-2026 disputatasi all'Allianz Stadium. Reti di Khéphren Thuram e Weston McKennie nella ripresa. Show, però, di Spalletti che ha rifilato un ceffone in panchina a Loïs Openda e litigato con un tifoso.

