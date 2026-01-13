Milan caccia al difensore | solo no per Allegri Tare studia il piano B

Il Milan intensifica la ricerca di un difensore esperto, capace di rafforzare immediatamente la linea difensiva. Dopo aver valutato diverse opzioni, il club sembra orientato a individuare un profilo affidabile, senza puntare su investimenti a lungo termine o scommesse. Allegri, invece, ha già espresso il suo rifiuto, spingendo Tare a studiare un piano B per completare la rosa difensiva in vista della stagione.

Il Milan cerca un difensore vero, uno che alzi subito l'asticella. Non una scommessa, non un progetto a lungo termine. Un titolare. Massimiliano Allegri lo ha chiesto senza giri di parole e lo ha fatto partendo da un concetto semplice, quasi brutale: per vincere lo scudetto bisogna subire meno gol. La statistica dice che i rossoneri sono già a quota quindici reti incassate, troppe per chi vuole ambire in alto. Da qui l'urgenza. Da qui anche una serie di risposte che, finora, sono state tutte uguali: no. Allegri vuole certezze, non promesse. Il messaggio dell'allenatore è chiaro anche dentro la dirigenza.

