Migranti Livorno nel mirino per un hotspot | cresce il fronte del no

Sul fronte dell'accoglienza il dibattito negli ultimi giorni si è acceso, intorno al tema dell'hotspot. Dalle informazioni di stampa, il Ministero dell'Interno sarebbe infatti alla ricerca di un'area nel territorio per realizzare un centro di identificazione per i migranti nel livornese. Giani ha respinto con decisione l'ipotesi. Sul tema è intervenuto anche il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, con un secco no. La posizione del Comune è chiara: intanto non ci sarebbero gli spazi, ma soprattutto c'è distanza sul concetto stesso di accoglienza. “Il nostro concetto è quello di un sistema di accoglienza diverso, un concetto sperimentato in questi anni, attento alle esigenze delle persone che arrivano qui. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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