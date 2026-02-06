Edi Rama dopo l’incontro col Papa | Su migranti e hotspot c’è un’ossessione mediatica tutta italiana Dal Vaticano nessun commento

Dopo l’incontro con il Papa, Edi Rama torna a parlare di migranti e hotspot. Il premier albanese dice che si tratta di un’ossessione mediatica tutta italiana e critica l’attenzione eccessiva su questi temi. Dal Vaticano non arriva alcun commento ufficiale sulla visita e sul colloquio con il Papa Leone XIV.

Dopo la visita di Edi Rama in Vaticano e l’incontro con Papa Leone XIV La Stampa ha avuto un colloquio col premier albanese. Intervista a tutto campo che ha riguardato anche gli hotspot in Albania. Rama però ha risposto disinnescando ogni tentativo di polemica. Alla domanda dell’intervistatrice: “Ci sono state raccomandazioni dalla Santa Sede sui centri per i migranti? Il Vaticano è sempre stato contrario. I centri albanesi sono sempre semi vuoti, i carabinieri stazionano negli hotel a 5 Stelle.”, Rama ha risposto in modo categorico. “È un’ossessione mediatica tutta italiana, non l’ho riscontrata sotto le volte vaticane. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Rama: centri migranti Albania funzioneranno dopo Patto UE/ Stiamo con Meloni: solo bugie contro l’accordoIl Premier dell'Albania conferma la posizione italiana sui centri migranti e firma nuovi accordi con il Governo Meloni: cosa succede dopo Villa Pamphilj Dopo la visita a Roma per la sottoscrizione di ... ilsussidiario.net

Meloni, vertice con Edi Rama: «Centri in Albania? Funzioneranno, l'Europa ci ha già dato ragione»A Villa Pamphilj il primo vertice intergovernativo italo-albanese per la firma di sedici accordi su temi che spaziano dall'energia alla difesa. La premier: «Chi ha sbagliato pagherà» Sette mesi per ... leggo.it

Il Santo Padre ha ricevuto questa mattina in udienza Sua Eccellenza il Signor Edi Rama, Primo Ministro della Repubblica di Albania, con la Consorte, e Seguito. Il Santo Padre ha ricevuto questa mattina in udienza il Professor Andrea Riccardi, Fondatore della facebook

#PapaLeone ha ricevuto questa mattina Edi Rama, Primo Ministro della Repubblica di Albania, con la Consorte. Lo rende noto il bollettino della sala stampa vaticana. x.com