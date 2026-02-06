Edi Rama dopo l’incontro col Papa | Su migranti e hotspot c’è un’ossessione mediatica tutta italiana Dal Vaticano nessun commento

Dopo l’incontro con il Papa, Edi Rama torna a parlare di migranti e hotspot. Il premier albanese dice che si tratta di un’ossessione mediatica tutta italiana e critica l’attenzione eccessiva su questi temi. Dal Vaticano non arriva alcun commento ufficiale sulla visita e sul colloquio con il Papa Leone XIV.

Dopo la visita di Edi Rama in Vaticano e l’incontro con Papa Leone XIV La Stampa ha avuto un colloquio col premier albanese. Intervista a tutto campo che ha riguardato anche gli hotspot in Albania. Rama però ha risposto disinnescando ogni tentativo di polemica. Alla domanda dell’intervistatrice: “Ci sono state raccomandazioni dalla Santa Sede sui centri per i migranti? Il Vaticano è sempre stato contrario. I centri albanesi sono sempre semi vuoti, i carabinieri stazionano negli hotel a 5 Stelle.”, Rama ha risposto in modo categorico. “È un’ossessione mediatica tutta italiana, non l’ho riscontrata sotto le volte vaticane. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

