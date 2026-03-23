Il mercato azionario italiano ha registrato un movimento in ribasso oggi, lunedì 23 marzo 2026, trainato da una forte contrazione del titolo Diasorin e da una flessione di Poste Italiane, mentre la società TIM ha mostrato una crescita positiva. L’indice FTSE Mib ha chiuso con un calo dell’1,7%, riflettendo le tensioni geopolitiche nel Medio Oriente che hanno fatto schizzare i prezzi dell’energia e il rendimento dei titoli di stato. La situazione è resa più complessa dalla minaccia di Donald Trump di colpire le infrastrutture energetiche iraniane, una prospettiva che ha spinto il prezzo del gas al nodo di Amsterdam verso i 61,5 euro per megawattora e il petrolio Brent a 114 dollari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mib in calo: gas a 61,5€, petrolio a 114$ e spread a 95

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