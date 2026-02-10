Spread Btp-Bund in calo a 61 punti rendimenti al 3,44% | i titoli su cui investire

Questa mattina i mercati hanno aperto con il segno più. Lo spread tra i Btp italiani e i Bund tedeschi si è ridotto a 61 punti, mentre i rendimenti dei titoli di Stato italiani salgono al 3,44%. I primi minuti di contrattazioni sono stati favorevoli, con gli investitori che sembrano più tranquilli rispetto a qualche giorno fa.

I primi minuti dall’apertura dei mercati sono stati positivi per il differenziale di rendimento tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi. Lo spread Btp-Bund è calato a 61 punti rispetto ai 62 della giornata del 9 febbraio. Risultato positivo per il governo in vista delle prime aste di febbraio, che si terranno nei prossimi giorni. I rendimenti dei Btp sono scesi più di quelli dei Bund e degli altri titoli europei, recuperando parte della distanza accumulata nelle prime settimane del 2026, quando l’andamento del differenziale ha iniziato a farsi incerto dopo un lungo periodo di calo quasi costante. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

La tensione sui mercati italiani si fa sentire ancora, con i rendimenti sui titoli di Stato che sfiorano il 3,50%.

Lo spread tra i titoli di Stato italiani e tedeschi si attesta intorno ai 62 punti, dopo un lieve calo all'apertura del 14 gennaio.

